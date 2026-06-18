Repartidor recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió

El trabajador fue atacado por delincuentes mientras realizaba una entrega en Gregorio Laferrere. Una rápida reacción evitó que el disparo resultara fatal.

Un repartidor vivió momentos dramáticos este jueves en la localidad bonaerense de Gregorio Laferrere, partido de La Matanza, cuando fue baleado en la cabeza durante un intento de robo mientras entregaba mercadería.

La víctima, identificada como Damián, se encontraba realizando la entrega de un televisor en la zona de las calles Celestino Vidal y Besares cuando fue sorprendida por dos delincuentes que llegaron corriendo con intenciones de asaltarlo.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, el repartidor conversaba con una mujer cuando uno de los ladrones se acercó y le disparó a quemarropa sin previo aviso.

Sin embargo, en una reacción instintiva, Damián logró sujetar el brazo del agresor justo en el momento en que accionó el arma. Esa maniobra fue clave para salvarle la vida, ya que el proyectil impactó en el cuero cabelludo y no llegó a perforar el cráneo.

Las imágenes posteriores muestran la lesión sufrida por el trabajador, con orificio de entrada y salida en la zona superficial de la cabeza.

Tras el disparo, la víctima logró escapar corriendo. Durante el forcejeo, la mujer que se encontraba junto a él cayó al suelo junto con el televisor. Los delincuentes aprovecharon la situación para robar la camioneta de reparto y la mercadería que aún quedaba por entregar.

Vecinos de la zona asistieron rápidamente al repartidor y dieron aviso a los servicios de emergencia. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica.

Aunque sufrió heridas menores, el hecho le provocó la pérdida de su herramienta de trabajo, ya que los delincuentes escaparon con el vehículo. Damián logró iniciar los trámites correspondientes con el seguro mientras avanza la investigación para identificar a los responsables.