El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario nacional.

Las declaraciones del dirigente radical se dieron luego de que el contratista Matías Tabar afirmara ante la Justicia haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por trabajos de remodelación en una propiedad ubicada en el country Indio Cua.

En este contexto, Chiarella puso el foco en la relación entre los ingresos oficiales de Adorni y su nivel de gasto. Según detalló, al monto mencionado se le sumarían viajes, deudas y otras inversiones que, de acuerdo a su análisis, alcanzarían los 800.000 dólares en un período de 28 meses.

“El estilo de vida no condice con los ingresos”, sostuvo el intendente, quien calculó que ese nivel de gasto implicaría unos 30.000 dólares mensuales, cifra muy superior al salario declarado del funcionario, que estimó en alrededor de 3,5 millones de pesos.

Además, cuestionó lo que consideró una contradicción en el discurso del Gobierno nacional. “O hay sobresueldos o están robando”, expresó, al tiempo que señaló que estas situaciones se producen mientras se le exige austeridad a la población.

Por otro lado, desde el entorno de Adorni rechazaron los montos mencionados por el testigo y anticiparon que solicitarán peritajes para esclarecer los hechos. El funcionario, en tanto, evitó brindar precisiones públicas sobre su patrimonio y derivó cualquier explicación al ámbito judicial.

La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza la veracidad de los testimonios y la documentación presentada.