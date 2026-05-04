El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, realizó una denuncia pública por el estado del cruce entre la Ruta Nacional Nº 8 y la Ruta Provincial Nº 14, y confirmó que intimó formalmente a Vialidad Provincial para que avance con obras en ese sector.

El planteo se centra en la necesidad de intervenir en un punto clave para la circulación regional, utilizado de manera constante por vecinos, transportistas y tránsito pesado, especialmente durante la época de cosecha.

Según detalló, el cruce presenta una serie de deficiencias que afectan la seguridad vial. Entre ellas mencionó la falta total o insuficiente de iluminación —dependiendo del día—, el mal estado o inexistencia de dársenas o carriles adecuados para maniobras, la ausencia de una rotonda u otro sistema de ordenamiento, y señalización considerada insuficiente.

Además, señaló que la circulación permanente de camiones se da sin la infraestructura necesaria para garantizar condiciones seguras, lo que —según su advertencia— incrementa el riesgo para conductores y terceros.

En ese marco, Goyechea sostuvo que la situación ya fue informada formalmente a Vialidad Provincial mediante Carta Documento. También planteó que, ante un eventual siniestro, el organismo y sus autoridades fueron previamente advertidos sobre las condiciones del lugar.

El reclamo incluyó una referencia a un pedido anterior vinculado al acceso de tránsito pesado a María Teresa, sobre la Ruta Provincial Nº 14. Según indicó, ese requerimiento fue realizado en distintas instancias —de manera verbal, por nota y posteriormente por Carta Documento—, aunque hasta el momento no se habrían concretado obras.

Hasta ahora, no se conoció una respuesta oficial de Vialidad Provincial sobre esta nueva intimación ni sobre un posible plan de intervención en el cruce.

El planteo vuelve a poner en agenda la situación de uno de los puntos más transitados de la región, con el eje puesto en la prevención y en la necesidad de obras que reduzcan riesgos en la circulación.