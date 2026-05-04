Una avioneta fue encontrada abandonada en una zona rural del este de Salta y generó un fuerte operativo de búsqueda para dar con sus ocupantes, que hasta el momento no fueron localizados.

El hallazgo se produjo en la finca Los Leones, a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos, durante la madrugada del sábado. Según relataron vecinos de la zona, la aeronave habría descendido de manera abrupta, lo que motivó el aviso a las autoridades.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que la avioneta no tenía tripulantes en su interior. De acuerdo con las primeras observaciones, la nave presentaba una bandera de Bolivia, lo que sugiere un posible origen extranjero.

En este marco, uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que la matrícula estaba parcialmente borrada, un elemento que refuerza las sospechas sobre las condiciones en las que operaba la aeronave.

Si bien en el interior no se encontraron estupefacientes, se dio intervención a las áreas de Drogas de la Policía provincial, además de Gendarmería Nacional Argentina y la Justicia Federal, que quedaron a cargo de la investigación.

Por otro lado, en las inmediaciones se detectaron huellas de camionetas, lo que abre la hipótesis de que otras personas estuvieron en el lugar y que los ocupantes habrían abandonado la avioneta poco después de aterrizar o caer.

En paralelo, se realizaron rastrillajes en la zona, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos. La investigación continúa para determinar qué ocurrió y dar con los responsables.