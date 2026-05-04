Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, comenzó este lunes el proceso de extradición desde Perú hacia la Argentina, donde está acusado de participar en un triple crimen vinculado al narcotráfico.

El operativo se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y está a cargo de la Policía Nacional del Perú, que trasladó al detenido hacia la Dirección de Aviación Policial para concretar su expulsión del país. Según informaron oficialmente, durante todo el procedimiento se garantiza la integridad del acusado y el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Una vez en territorio argentino, el imputado arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde será recibido por la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina. Posteriormente, quedará alojado bajo custodia hasta ser indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

De acuerdo a la investigación judicial, “Pequeño J” habría integrado una organización criminal que actuó con el objetivo de recuperar droga presuntamente sustraída. En ese contexto, el 19 de septiembre de 2025 tres mujeres —Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi— fueron secuestradas, sometidas a torturas y asesinadas.

Por otro lado, durante las primeras imágenes difundidas del traslado, se observó que el acusado se había rapado el cabello, un detalle que llamó la atención en medio del operativo.

Con su llegada al país, se abre una nueva etapa en la causa judicial, que busca esclarecer las responsabilidades dentro de la estructura narco involucrada en el triple homicidio