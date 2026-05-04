El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva etapa de planificación para mejorar los accesos a Rosario, con foco en dos corredores clave: las rutas provinciales 18 y 14.

A través del Ministerio de Obras Públicas, se inició la elaboración de los proyectos ejecutivos que permitirán definir las futuras intervenciones en ambos trazados. Se trata de estudios técnicos que incluyen análisis de tránsito, evaluación de interferencias y diseño de soluciones para optimizar la circulación en sectores críticos.

Estas rutas concentran un alto flujo vehicular, especialmente vinculado al transporte de cargas y al crecimiento urbano del área metropolitana rosarina, lo que generó en los últimos años problemas de congestión y riesgos viales.

En el caso de la ruta provincial 18, el proyecto contempla una intervención integral en el tramo que conecta con Rosario a través de la avenida Ovidio Lagos. Entre las obras previstas se destacan la duplicación de calzada en sectores estratégicos, la reorganización de puntos conflictivos y la construcción de una rotonda en el cruce con la ruta nacional A012, considerado un punto de alta siniestralidad.

Además, se proyecta extender la doble calzada hasta el ingreso a la ciudad, junto con mejoras en la semaforización en la zona de Alvear y la construcción de una colectora hasta Villa Amelia, con el objetivo de ordenar el tránsito local y reducir interferencias con el transporte pesado.

Por otro lado, en la ruta provincial 14 se avanza con un proyecto que apunta a ampliar la capacidad de la vía en el tramo que une Soldini con el límite oeste de Rosario. Este corredor, que conecta con la ruta nacional 33 y vincula localidades como Soldini y Pérez, presenta actualmente deterioro y limitaciones estructurales.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y acompañar el desarrollo productivo de la región. En este marco, remarcaron que la elaboración de los proyectos ejecutivos es un paso clave previo a la ejecución de las obras.