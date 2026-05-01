El cantante guatemalteco Ricardo Arjona volvió a conectarse con su público argentino al compartir un video en redes sociales donde recordó sus primeros años en Buenos Aires, una ciudad que marcó su carrera artística.

En la publicación, el músico evocó distintos puntos emblemáticos como la calle Suipacha, el Hotel Conquistador, la Recoleta y la peatonal Florida. Según relató, en esos lugares comenzó a escribir canciones y a construir una etapa clave de su vida, atravesada por experiencias personales, vínculos y largas jornadas que definió como inolvidables.

El mensaje se conoció en la antesala de su regreso al país con la gira “Lo que el SECO no dijo”, que lo tendrá como protagonista de una serie de conciertos en el Movistar Arena Buenos Aires durante mayo. Las funciones están programadas para los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25.

De acuerdo a la información difundida, todas las presentaciones ya se encuentran agotadas, lo que convierte al artista en el primer solista internacional en alcanzar ese número de shows completos en ese escenario.

Previo a su llegada a Latinoamérica, Arjona realizó una extensa gira por Estados Unidos con 36 conciertos. En ese marco, expresó en redes sociales su expectativa por volver al sur del continente, destacando el vínculo especial que mantiene con el público argentino y, en particular, con Buenos Aires.