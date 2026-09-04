Enner Valencia aparece como una de las principales novedades en el equipo que Rodolfo Arruabarrena prepara para visitar este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Clausura. El delantero ecuatoriano se perfila para disputar su primer encuentro como titular desde que llegó a Boca, aunque la formación todavía no fue confirmada oficialmente.

El encuentro se jugará este sábado 5 de septiembre desde las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie, con Darío Herrera como árbitro y transmisión de ESPN Premium. La programación oficial de AFA despeja una inconsistencia del artículo original, que mencionaba inicialmente al domingo como día del encuentro.

La posibilidad de que Valencia juegue desde el arranque está vinculada con la rotación que analiza Arruabarrena después de la clasificación ante Vélez por la Copa Argentina. Boca tiene por delante una seguidilla de compromisos y el próximo martes recibirá a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En este marco, Miguel Merentiel sería uno de los futbolistas preservados y Valencia ocuparía el puesto de centrodelantero. Otros habituales titulares también tendrían descanso, mientras Leandro Paredes quedó descartado para el encuentro en Mendoza debido a una molestia en el isquiotibial izquierdo.

El ecuatoriano, de 36 años, lleva cuatro apariciones entrando desde el banco y todavía no pudo convertir con la camiseta xeneize. Su última participación fue frente a Vélez: ingresó por Merentiel durante el cierre del encuentro y posteriormente ejecutó uno de los penales de la definición, aunque Tomás Marchiori contuvo su remate.

Arruabarrena ya había explicado días atrás que Valencia atraviesa un período de adaptación al fútbol argentino y destacó que sus características son diferentes a las de Merentiel. El entrenador lo considera un atacante con mayor presencia dentro del área.

Por otro lado, Gimnasia llega al encuentro con un buen inicio de campeonato y representa una prueba exigente para una formación xeneize que tendría numerosas modificaciones. Algunos medios señalan que el equipo mendocino suma 15 puntos después de siete fechas.

Entre las variantes que maneja el cuerpo técnico aparecen Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Leonel Flores. Una de las formaciones difundidas ubica a Valencia como referencia ofensiva, aunque se trata de una versión no confirmada.

Para el delantero ecuatoriano, el partido en Mendoza representa la oportunidad de sumar minutos desde el comienzo. Para Boca, además, será parte de una decisión más amplia: administrar el plantel sin perder terreno en el Clausura antes de volver a concentrarse en la Copa Sudamericana.