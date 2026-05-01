La diputada provincial socialista Rosana Bellatti cuestionó el proyecto de ley impulsado por la senadora nacional Carolina Losada, que propone endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Para la legisladora santafesina, la iniciativa “desalienta las denuncias, pone bajo sospecha a las víctimas y termina beneficiando a violentos y abusadores”.

Bellatti remarcó que las falsas denuncias ya están contempladas como delito en el Código Penal y sostuvo que no existen datos que indiquen que se trate de un problema masivo. En ese sentido, señaló que el verdadero conflicto es el subregistro de situaciones de violencia que nunca llegan a denunciarse.

“La única verdad es que menos del 1% de las condenas por violencia y abuso corresponden a denuncias falsas”, afirmó la diputada. Además, advirtió que denunciar este tipo de hechos suele implicar miedo, vergüenza, dependencia económica y, muchas veces, falta de respuestas estatales.

Por otro lado, Bellatti diferenció una denuncia falsa de una causa que no logra avanzar por dificultades probatorias. Según explicó, que un expediente no termine en condena no significa necesariamente que el hecho denunciado sea mentira, ya que muchos abusos y situaciones de violencia ocurren en ámbitos privados y sin testigos.

El proyecto de Losada ya obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. La iniciativa plantea elevar las penas actuales, que van de dos meses a un año, y llevarlas de uno a tres años de prisión. También incorpora agravantes para denuncias vinculadas a violencia de género y delitos contra menores, con penas que podrían alcanzar entre tres y seis años.

Para Bellatti, la propuesta refuerza un prejuicio histórico sobre las mujeres: la idea de que mienten. “Cuando se duda de quien denuncia en lugar de investigar, lo que se genera es más silencio e impunidad”, concluyó.