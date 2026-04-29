El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció un plan integral de protección de ingresos y desendeudamiento destinado a empleados públicos, trabajadores privados, jubilados y autónomos. La iniciativa apunta a aliviar la carga financiera de las familias en un contexto económico complejo.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el programa establece un nuevo límite para los descuentos por créditos sobre los salarios, que pasará del 50% al 25% del ingreso neto. El objetivo es garantizar que una mayor proporción del sueldo quede disponible para el uso cotidiano de los trabajadores.

Además, se impulsará la refinanciación de deudas vigentes con tasas más bajas y mejores condiciones, en línea con las que ofrece el sistema financiero público. En este sentido, también se habilitará la posibilidad de consolidar múltiples deudas en un solo crédito a mayor plazo, lo que permitiría reducir el impacto mensual en los ingresos.

El plan contempla herramientas específicas para distintos sectores. Para los empleados públicos, se reorganizará el sistema de descuentos y se promoverá una mayor regulación en los créditos otorgados. En paralelo, se habilitarán líneas de financiamiento a través del Banco de Santa Fe y otras entidades, con tasas promocionales.

Para el sector privado y los trabajadores autónomos, la provincia buscará acuerdos con entidades financieras y empresarias, además de fortalecer instrumentos como el Banco Solidario, orientado a microemprendedores.

Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema: un 33% de los empleados públicos ya tiene descuentos por créditos en sus recibos, mientras que miles superan el 25% de afectación salarial. A nivel general, la morosidad también muestra una tendencia en alza tanto en el sistema financiero como en entidades no bancarias.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la iniciativa busca no solo aliviar la situación individual de las familias, sino también reactivar el consumo y la actividad económica en los comercios locales.