El Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, busca mostrar resultados en uno de los temas más sensibles de la agenda pública: las amenazas a escuelas. Según datos oficiales, los casos habrían disminuido de manera significativa tras la implementación de sanciones económicas a familias de menores involucrados.

Desde la administración provincial, la vocera Virginia Coudannes sostuvo que la reducción es consecuencia directa de una política más estricta. De cifras que superaban las 70 amenazas diarias, el Gobierno asegura que hoy se registran poco más de diez. El mecanismo incluye intimaciones formales y el traslado de los costos operativos a los responsables, bajo la consigna “el que las hace, las paga”.

Sin embargo, más allá de los números, la estrategia abrió un debate sobre el enfoque adoptado. Distintos sectores coinciden en que las amenazas constituyen hechos graves que requieren respuestas institucionales, pero advierten que una política basada casi exclusivamente en sanciones podría priorizar el impacto inmediato por sobre soluciones de fondo.

En ese marco, algunos cuestionamientos apuntan a la exposición pública de las sanciones. Las intimaciones económicas, los anuncios oficiales y la difusión de cifras forman parte de una narrativa que busca instalar orden, aunque para ciertos analistas ese esquema puede estar más orientado a generar efecto social que a resolver el problema estructural.

A su vez, surge una duda central: si la disminución responde a una mejora real en la situación o a cambios en la forma en que se registran y comunican los casos. La falta de instancias independientes de verificación alimenta interrogantes sobre la consistencia de los datos difundidos.

Otro punto en discusión es el cambio de lógica que introduce esta política. Al trasladar costos al ámbito privado, se plantea una dinámica en la que conflictos sociales se transforman en deudas económicas. Especialistas advierten que este criterio podría extenderse a otros escenarios, como protestas o conflictos comunitarios, lo que modificaría el rol tradicional del Estado.

El escenario resulta aún más sensible cuando involucra a menores. En lugar de priorizar herramientas pedagógicas o de contención, la respuesta se centra en sanciones económicas que muchas familias no pueden afrontar. En ese sentido, se señala que este tipo de medidas puede disciplinar en el corto plazo, pero no necesariamente aborda las causas que originan estas conductas.

En definitiva, mientras el Gobierno exhibe una baja en los indicadores como señal de eficacia, la discusión de fondo se mantiene abierta: si se trata de una política que resuelve el problema o de una estrategia que prioriza la visibilidad y el impacto inmediato.