Santa Fe Business Forum cerró con más de 7.000 contactos

La tercera edición del Santa Fe Business Forum finalizó este viernes 4 de septiembre con más de 7.000 instancias de vinculación entre empresas, compradores internacionales y fondos de inversión. El encuentro comenzó el 31 de agosto y tuvo como sede central a Rosario, además de actividades y recorridas en distintas localidades de la provincia.

Según el balance difundido por el Gobierno de Santa Fe, participaron alrededor de 250 compradores provenientes de 50 países, más de 1.000 empresas, más de 40 fondos de inversión y unas 300 startups.

El volumen de actividad comprendió más de 5.200 entrevistas comerciales bilaterales y más de 1.800 contactos dentro del Foro de Inversiones. Además, durante la semana se organizaron circuitos técnicos para que las delegaciones extranjeras recorrieran empresas y establecimientos productivos santafesinos.

Durante el acto de clausura, el gobernador Maximiliano Pullaro calificó esta tercera edición como “la más grande y la más importante” desde la puesta en marcha del encuentro.

Uno de los principales datos del cierre estuvo relacionado con el eventual volumen de negocios. Pullaro explicó que, a partir de encuestas realizadas al 35% de las empresas participantes, se habían informado operaciones por cerca de US$15 millones.

La cifra final, sin embargo, todavía no está determinada. El gobernador estimó que el movimiento podría superar los US$40 millones cuando se complete el relevamiento y continúen las negociaciones iniciadas durante las rondas. Por ese motivo, los US$40 millones corresponden a una proyección y no a exportaciones ya concretadas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que las más de 7.000 vinculaciones reflejan el crecimiento del evento. Por otro lado, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, informó que las reuniones comerciales aumentaron desde poco más de 3.100 en la primera edición hasta superar las 5.100 en la tercera.

Losada también señaló que participaron 44 fondos de inversión y 300 startups, mientras que los circuitos productivos se ampliaron respecto de los primeros encuentros.

En este marco, Santa Fe mantiene un peso significativo dentro del comercio exterior argentino. Datos del INDEC correspondientes al primer semestre de 2026 ubicaron a la provincia como la segunda exportadora del país, detrás de Buenos Aires.

El desafío posterior al foro será determinar cuántos de los contactos iniciados durante estos cinco días se convierten efectivamente en contratos, inversiones o exportaciones. El Gobierno provincial indicó que buena parte de las negociaciones continuará durante los próximos meses.