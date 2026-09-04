A menos de 24 horas de la inauguración de la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, el Gobierno de Santa Fe informó que 380 personas detenidas fueron trasladadas desde dependencias policiales al establecimiento penitenciario, que comenzó a funcionar este jueves 3 de septiembre.

La cifra fue comunicada por la vocera provincial Virginia Coudannes, quien señaló que los internos estaban alojados en distintas comisarías de la ciudad de Santa Fe, entre ellas las seccionales Sub Segunda, 7ª, 9ª, 10ª y 27ª.

El operativo había comenzado durante la propia jornada inaugural. En las primeras horas, medios de la capital santafesina habían informado sobre movimientos destinados inicialmente a unos 200 detenidos. Posteriormente, el Ejecutivo provincial elevó a 380 la cantidad de personas trasladadas.

La nueva cárcel tiene 475 celdas y capacidad para 891 personas, distribuidas entre dos sectores para hombres, con 640 plazas, y una subunidad para mujeres, con otros 251 lugares. La inversión informada oficialmente para infraestructura y tecnología alcanzó los 80 millones de dólares.

Uno de los objetivos planteados por la Provincia es reducir la cantidad de detenidos alojados en comisarías. Según explicaron las autoridades, esto permitiría que efectivos policiales actualmente destinados a tareas de custodia puedan regresar a funciones de prevención y patrullaje.

Además, el establecimiento incorpora un sistema de seguridad compuesto por unas 400 cámaras, monitoreo con inteligencia artificial, reconocimiento facial, controles de acceso y tecnología de identificación de voz para las comunicaciones telefónicas.

Durante la presentación de los primeros resultados del traslado, Coudannes sostuvo que la infraestructura penitenciaria constituye uno de los componentes del Plan de Seguridad de la actual gestión.

La funcionaria también cuestionó las políticas aplicadas durante el gobierno provincial anterior y afirmó que existió falta de inversión en cárceles, patrulleros, capacitación y reformas normativas. Se trata de una posición política expresada por la vocera, y el comunicado difundido no incluye la respuesta de los exfuncionarios señalados.

Por otro lado, la Unidad N° 9 integra un programa más amplio de infraestructura penitenciaria. Según las proyecciones oficiales, la Provincia prevé incorporar más de 7.000 plazas nuevas durante la gestión de Maximiliano Pullaro y superar las 14.000 plazas de alojamiento en el sistema provincial.

La próxima etapa estará centrada en completar la ocupación progresiva del establecimiento y continuar reduciendo la cantidad de personas privadas de su libertad que permanecen alojadas en dependencias policiales.