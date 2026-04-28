El escenario político en Santa Fe vuelve a mostrar señales de reacomodamiento dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. En ese marco, el senador provincial Felipe Michlig reavivó el debate interno al plantear la posibilidad de incorporar a La Libertad Avanza a la coalición oficialista.

Durante una entrevista, el dirigente radical apeló a la lógica de construcción que dio origen al espacio para justificar una eventual ampliación. “A Unidos lo pudimos conformar porque nunca le cerramos la puerta a nadie”, señaló, al recordar las diferencias que existían entre sectores que hoy integran el frente.

En ese sentido, mencionó los antecedentes de tensión entre el socialismo y el PRO antes de sellar la alianza. Según indicó, esas posiciones enfrentadas lograron superarse con el tiempo, lo que permitió consolidar una coalición que terminó ganando las elecciones y accediendo al gobierno provincial.

Sin embargo, el planteo actual introduce un nuevo nivel de discusión. Michlig sostuvo que es necesario “flexibilizar posturas” y avanzar en acuerdos sobre premisas comunes, como evitar retrocesos políticos y proyectar una agenda a futuro.

La definición más significativa llegó al referirse a la posibilidad de incorporar nuevos actores. “No hay que cerrarle la puerta a nadie”, afirmó, y agregó que todos los espacios deberían hacer un esfuerzo “atenuando cuestiones ideológicas” en función del bien común.

El mensaje generó repercusiones internas, especialmente en sectores del socialismo que mantienen diferencias con La Libertad Avanza. En este contexto, la discusión gira en torno a los límites de la amplitud política y hasta qué punto cada sector está dispuesto a ceder posiciones.

En un escenario marcado por el pragmatismo electoral, el debate sobre la ampliación de la coalición vuelve a instalarse como uno de los ejes centrales de la política santafesina.