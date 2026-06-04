En el marco de Agroactiva 2026, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de América Latina, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro encabezó la inauguración del stand institucional de la provincia en la ciudad de Armstrong y presentó un importante paquete de medidas destinadas a fortalecer la actividad productiva.

Entre los anuncios se destacan nuevas líneas de financiamiento por más de 116 mil millones de pesos, orientadas a capital de trabajo, inversión productiva, compra de maquinaria, innovación tecnológica, turismo regional y proyectos vinculados a la transición energética.

Durante su discurso, Pullaro sostuvo que el crecimiento económico se genera a partir del trabajo, la inversión y la producción. Además, remarcó que la provincia viene reduciendo costos del Estado para destinar más recursos a infraestructura, créditos, ciencia y tecnología, con el objetivo de acompañar a las pymes, industrias y al sector agropecuario.

El mandatario también afirmó que Santa Fe busca consolidarse como un modelo de desarrollo basado en la producción y el empleo, destacando la articulación entre el sector público y privado para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, resaltó la participación récord de empresas, emprendedores y rondas de negocios internacionales en esta edición de Agroactiva, remarcando la importancia de abrir nuevos mercados para las firmas santafesinas.

Beneficios fiscales para productores y pymes

Además del financiamiento, el Gobierno provincial anunció un paquete de alivio fiscal que contempla la exención del Impuesto de Sellos para pymes y productores que accedan a créditos productivos.

A su vez, las entidades financieras no deberán tributar Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estas operaciones, una medida que busca facilitar el acceso al crédito y mejorar la competitividad del sector.

Impulso a las mipymes

Otro de los anuncios fue la firma de un convenio entre el Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogape) y el Mercado Argentino de Valores (MAV), con una inversión de 1.000 millones de pesos destinada a ampliar las herramientas financieras para micro, pequeñas y medianas empresas de toda la provincia.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso al financiamiento y promover una mayor federalización de los instrumentos disponibles para el desarrollo productivo santafesino.