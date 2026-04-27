Lunes frío en Villa Cañás con cielo parcialmente nublado
El inicio de semana en Villa Cañás se presenta con condiciones típicamente otoñales. Durante la mañana de este lunes, la temperatura se ubicó en torno a los 7°C, con cielo ligeramente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.
Según los datos registrados por el Servicio Meteorológico, la máxima alcanzará los 16°C durante la tarde, en un contexto de nubosidad parcial y vientos del sector sudoeste con intensidad moderada.
En tanto, hacia la noche se espera que la temperatura descienda nuevamente hasta los 12°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y con vientos leves.
Por otro lado, la semana mostrará una tendencia en ascenso de las temperaturas. Para el martes se prevé una máxima de 21°C, mientras que entre miércoles y viernes los valores se ubicarán entre los 21°C y 23°C, consolidando un leve repunte térmico.
En este marco, no se anticipan lluvias en los próximos días, lo que permitirá jornadas estables en toda la región.