El inicio de semana en Villa Cañás se presenta con condiciones típicamente otoñales. Durante la mañana de este lunes, la temperatura se ubicó en torno a los 7°C, con cielo ligeramente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Según los datos registrados por el Servicio Meteorológico, la máxima alcanzará los 16°C durante la tarde, en un contexto de nubosidad parcial y vientos del sector sudoeste con intensidad moderada.

En tanto, hacia la noche se espera que la temperatura descienda nuevamente hasta los 12°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y con vientos leves.

Por otro lado, la semana mostrará una tendencia en ascenso de las temperaturas. Para el martes se prevé una máxima de 21°C, mientras que entre miércoles y viernes los valores se ubicarán entre los 21°C y 23°C, consolidando un leve repunte térmico.

En este marco, no se anticipan lluvias en los próximos días, lo que permitirá jornadas estables en toda la región.