Accidente entre un auto y dos bicicletas en Villa Cañás

Un accidente de tránsito se registró este lunes a las 18:04 en la intersección de avenida 51 y calle 54, en la ciudad de Villa Cañás, donde un automóvil colisionó con dos bicicletas que circulaban por el sector.

Según informó el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar el personal procedió a evaluar a los involucrados. Como consecuencia del impacto, los ocupantes de ambas bicicletas sufrieron diversos politraumatismos.

Una mujer mayor de edad debió ser inmovilizada en el lugar debido a las lesiones que presentaba y posteriormente fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.

Por otro lado, un menor de edad que se desplazaba en la otra bicicleta fue asistido y evaluado por un médico de Emcofir. Tras la revisión correspondiente, también se dispuso su traslado al hospital para una mejor atención.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial, agentes de Tránsito, el Sies 107 y Emcofir.