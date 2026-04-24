Capacitan a inspectores en nuevas licencias de moto

La formación abordó los nuevos procedimientos y pruebas obligatorias para obtener licencias de conducir motocicletas en la región.
 
Villa Cañás24/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Inspectores municipales participaron de una capacitación destinada a examinadores de los Centros de Emisión de Licencias (CEL) de la región, enfocada en la actualización de los procedimientos para la obtención de licencias de conducir motocicletas.677752049_1435518448616252_2805877859713084989_n

La jornada se desarrolló en la ciudad de Venado Tuerto y estuvo a cargo de personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo encargado de implementar las políticas de seguridad vial en la provincia.

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Durante el encuentro se trabajó sobre las nuevas exigencias que deberán cumplir los aspirantes, especialmente en lo referido a las pruebas prácticas obligatorias. Estas modificaciones apuntan a reforzar la seguridad vial y garantizar que los conductores cuenten con las habilidades necesarias antes de obtener su licencia.680730054_1435518441949586_2597236162586989083_n

En este marco, desde el organismo provincial destacaron la importancia de unificar criterios en toda la región, con el objetivo de mejorar los estándares de evaluación y reducir los riesgos asociados a la circulación de motocicletas.

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