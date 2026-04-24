Inspectores municipales participaron de una capacitación destinada a examinadores de los Centros de Emisión de Licencias (CEL) de la región, enfocada en la actualización de los procedimientos para la obtención de licencias de conducir motocicletas.

La jornada se desarrolló en la ciudad de Venado Tuerto y estuvo a cargo de personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo encargado de implementar las políticas de seguridad vial en la provincia.

Durante el encuentro se trabajó sobre las nuevas exigencias que deberán cumplir los aspirantes, especialmente en lo referido a las pruebas prácticas obligatorias. Estas modificaciones apuntan a reforzar la seguridad vial y garantizar que los conductores cuenten con las habilidades necesarias antes de obtener su licencia.

En este marco, desde el organismo provincial destacaron la importancia de unificar criterios en toda la región, con el objetivo de mejorar los estándares de evaluación y reducir los riesgos asociados a la circulación de motocicletas.