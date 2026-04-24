El tour promocional de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegará a Villa Cañás con una propuesta pensada para acercar a la comunidad la experiencia del gran evento deportivo que se desarrollará en la provincia durante septiembre.

La actividad se realizará el viernes 1 de mayo, de 14 a 19 horas, en el Predio Mirtha Legrand. Durante la jornada habrá charlas, simuladores, realidad virtual, e-games, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, entre otras alternativas interactivas.

La iniciativa busca promover la participación ciudadana y fortalecer el vínculo de los vecinos con los Juegos Suramericanos, que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes participarán en 57 disciplinas deportivas. Muchos de ellos llegarán en plena preparación para los Juegos Panamericanos, una instancia clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos.

Para la realización del evento, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante una inversión de 90 millones de dólares, destinada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en distintos puntos del territorio santafesino.