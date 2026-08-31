El equipo del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás consiguió dos victorias este domingo 30 de agosto en Murphy y, de acuerdo con la información suministrada tras la jornada, alcanzó la primera posición del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026.

La actividad correspondió a la sexta fecha del campeonato organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino. El conjunto cañaseño debía afrontar dos compromisos y terminó la jornada con ambos partidos ganados.

En su primera presentación, Villa Cañás enfrentó a Belgrano de Santa Isabel en un partido que necesitó tres sets para definirse.

El equipo santaisabelino comenzó mejor y se adjudicó el primer parcial por 25-19. Sin embargo, Villa Cañás reaccionó en el segundo set y consiguió una diferencia amplia para imponerse por 25-13.

Con el encuentro igualado, la definición llegó en el tercer parcial. Allí, el conjunto municipal logró cerrar el partido por 15-12 y establecer el 2-1 definitivo.

Posteriormente llegó el cruce frente a Municipalidad de Venado Tuerto. En esta oportunidad, Villa Cañás resolvió el encuentro en dos sets, aunque debió afrontar un primer parcial parejo.

Las cañaseñas se quedaron con ese segmento por 25-22 y luego ampliaron la diferencia en el segundo, que terminó 25-18. De esta manera, completaron la sexta fecha con dos triunfos.

Los resultados prolongaron el avance que el equipo venía mostrando en las últimas jornadas del campeonato. Tras la tercera fecha ocupaba el tercer lugar con 10 puntos. Posteriormente llegó a 14 unidades luego de dos victorias en la cuarta jornada disputada en Santa Isabel.

Además, el domingo anterior había derrotado a Atlético Labordeboy y Unión y Cultura de Murphy durante la quinta fecha desarrollada en Hughes. Esos resultados le habían permitido llegar a 18 puntos y ubicarse en el segundo puesto.

Ahora, con las victorias conseguidas en Murphy, la información difundida señala que Villa Cañás alcanzó las 22 unidades y pasó a encabezar las posiciones del Maxivóley Femenino Zona Sur.

La tabla completa de la sexta fecha no fue incluida en la información suministrada, por lo que las diferencias respecto de sus perseguidores no pudieron ser establecidas.

El próximo objetivo del conjunto municipal será sostener su posición en la continuidad de la competencia, en una temporada en la que fue avanzando progresivamente en la clasificación y llega al tramo siguiente del torneo desde el primer lugar.