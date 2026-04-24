Un accidente de tránsito se registró este jueves por la tarde en Villa Cañás, cuando un automóvil impactó contra un camión que se encontraba estacionado sobre calle 55, entre 54 y 56.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 y, según informaron desde el servicio de emergencias 107, el camión pertenece a la empresa Vía Cargo y estaba detenido al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, dos hombres mayores de edad resultaron heridos. Uno de ellos sufrió golpes leves, mientras que el otro presentó una herida cortante en la zona de la ceja izquierda.

En el lugar trabajó personal de emergencias, que realizó la evaluación inicial de los pacientes y brindó asistencia primaria. Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital local para un control más detallado y la realización de estudios complementarios.

No se registraron otras complicaciones en la zona. En este marco, las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.