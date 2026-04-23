La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata autorizó a un hombre condenado por abuso sexual a viajar a Brasil, pese a que en primera instancia el pedido había sido rechazado por un juzgado local.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando el acusado fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por un delito de abuso sexual contra una menor. Al tratarse de una pena en suspenso, se le impusieron reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, presentarse ante la Justicia y no tener contacto con la víctima ni su entorno.

En los últimos días, la defensa solicitó un permiso especial para viajar al exterior entre el 25 de abril y el 3 de mayo por motivos laborales. Sin embargo, el juez de Ejecución, Ricardo Perdichizzi, rechazó el planteo al considerar que el traslado implicaba un incumplimiento de las condiciones, en particular la obligación de mantener residencia en la provincia.

Tras esa decisión, la defensa apeló y el caso fue revisado por la Cámara, que finalmente habilitó el viaje. El tribunal entendió que una salida temporal del país no constituye necesariamente una violación de las reglas fijadas, y diferenció los conceptos de domicilio y residencia.

No obstante, la autorización incluye una condición: el tiempo que el condenado permanezca fuera de la provincia o del país no será computado dentro del plazo de cumplimiento de las reglas de conducta. Además, advirtieron que la reiteración de este tipo de permisos podría afectar el sentido de las medidas impuestas.