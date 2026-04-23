El músico Charly García fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde continúa internado en proceso de recuperación.

Según informaron desde su entorno, se trató de una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del riñón. La intervención había sido programada con anticipación y no respondió a una situación de urgencia.

Tras la operación, allegados al artista indicaron que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y que “salió todo bien”. Actualmente, el músico permanece en una habitación común, bajo seguimiento médico y con evolución favorable.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, en especial por los antecedentes de salud que el referente del rock nacional atravesó en los últimos años. Sin embargo, desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y remarcaron que la recuperación avanza dentro de lo previsto.

En este marco, se espera que continúe con controles y cuidados médicos durante los próximos días, mientras se evalúa su evolución.