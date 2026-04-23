La salida voluntaria de La Maciel de Gran Hermano: Generación dorada abrió una vacante en la casa más famosa del país y, en las últimas horas, comenzaron a sonar distintos nombres para ocupar ese lugar.

Entre las versiones que más repercusión generaron, apareció el de Gladys, conocida popularmente como “la Bomba Tucumana”. La posibilidad tomó fuerza luego de una publicación difundida por la cuenta de Instagram @mundofamososok, donde señalaron que la cantante tendría todo listo para ingresar al programa.

Según esa versión, Gladys sería la elegida para reemplazar a La Maciel dentro del reality de Telefe. Sin embargo, hasta el momento no hubo un anuncio oficial por parte de la producción ni del canal que confirme su participación.

Por otro lado, la cantante se mostró activa en sus redes sociales y compartió imágenes de un reciente cambio de look, lo que alimentó aún más las especulaciones entre los seguidores del programa.

En este marco, crece la expectativa entre los fanáticos de Gran Hermano, que aguardan definiciones sobre el posible ingreso de una nueva figura a la competencia.