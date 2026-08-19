El vínculo sentimental entre Sofía Gala y Fito Páez habría llegado a su fin pocos meses después de hacerse público. Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó una separación y la información se mantiene en el terreno de las versiones periodísticas.

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza luego de que se advirtiera la ausencia del músico durante los festejos vinculados al reciente trabajo de la actriz.

En la última emisión de LAM, la periodista Karina Iavícoli aseguró que la pareja habría decidido terminar la relación y mencionó como uno de los principales motivos las complicaciones para compatibilizar sus actividades profesionales.

“Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractivo, con todo lo que representa”, expresó la panelista.

Según esa versión, otro episodio que habría generado diferencias fue un viaje que Páez realizó a Bariloche junto a personas de su círculo artístico.

“Siempre está con colegas, es muy cercano a Juliana Gattas y a Dolores Fonzi, con quienes fue a Bariloche. A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche”, indicó Iavícoli.

El romance había tomado estado público durante este año a partir de diferentes publicaciones en redes sociales. Moria Casán, madre de Sofía Gala, también había hablado sobre el vínculo y señalado que ambos se querían profundamente, aunque evitaba definir formalmente la relación.

Hasta ahora, Gala y Páez no realizaron declaraciones públicas que confirmen la ruptura, por lo que el supuesto final del romance continúa siendo una versión del mundo del espectáculo.