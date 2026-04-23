Efectivos de Gendarmería Nacional avanzaron en una investigación por presunta explotación laboral en la provincia de Corrientes, en el marco de una causa vinculada a la posible infracción de la Ley 26.364, que regula la prevención y sanción de la trata de personas.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Colonia Pirirí, donde los uniformados detectaron a un hombre que se encontraba en condiciones precarias y en un contexto de alta vulnerabilidad. Ante esta situación, se dispuso su traslado a la ciudad de Curuzú Cuatiá para su resguardo.

Según indicaron fuentes oficiales, la persona quedó a disposición de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima con sede en Mercedes, donde se le brindará acompañamiento y contención.

En el operativo también participaron efectivos del Escuadrón 7 “Paso de los Libres”, junto a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), quienes colaboraron en las tareas de verificación y asistencia.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer las condiciones en las que se encontraba la víctima.