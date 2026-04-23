La jornada de este jueves 23 de abril comenzó con condiciones de niebla intensa en Villa Cañás, lo que redujo la visibilidad a tan solo 0,1 kilómetros durante las primeras horas del día.

Según los datos relevados por la estación meteorológica de Venado Tuerto, la humedad alcanzó el 100%, con viento leve del este a 4 km/h y una temperatura inicial cercana a los 8°C.

En este contexto, se recomienda circular con precaución durante la mañana, especialmente en rutas y accesos rurales, donde la niebla puede afectar la visibilidad de forma significativa.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Para la tarde se espera cielo despejado, con una temperatura máxima de 22°C y viento del norte entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura descenderá a unos 14°C.

Por otro lado, el pronóstico extendido anticipa jornadas estables en la región, sin lluvias y con temperaturas que se mantendrán entre los 18°C y 22°C durante los próximos días. El inicio de la próxima semana mostrará un leve descenso térmico, con mínimas cercanas a los 5°C.