Consultoras prevén inflación de abril por debajo del 3%

Luego de diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria, las primeras estimaciones privadas señalan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril podría ubicarse por debajo del 3%.

Distintas consultoras coincidieron en que durante las primeras semanas del mes se registró una moderación en el ritmo de aumento de los precios, especialmente en el rubro alimentos, lo que podría marcar un cambio en la tendencia que se venía observando.

Según el relevamiento semanal de la consultora LCG, la inflación de alimentos comenzó abril con una suba del 1,5%, pero en la segunda semana registró una caída del 0,4%. En la tercera semana, en tanto, los precios volvieron a subir un 0,5%. Con estos datos, el promedio de las últimas cuatro semanas mostró una desaceleración, al pasar del 1,6% al 1,2%.

Por su parte, la Fundación Capital estimó que la inflación mensual podría ubicarse en torno al 2,7%, con una inflación núcleo cercana al 2,6%. Desde la consultora señalaron que en abril ya no se registraron ajustes relevantes en el precio de la carne, aunque el impacto de los aumentos en combustibles aplicados en marzo y las subas en servicios regulados, como el transporte público, siguen influyendo en el índice general.

En tanto, Analytica detectó un aumento de apenas 0,2% en los precios de los alimentos durante las últimas dos semanas, luego de que el mes comenzara prácticamente sin variaciones.

Desde la consultora 1816 advirtieron que, si bien algunos factores que impulsaron la inflación en meses anteriores fueron transitorios, la inflación subyacente continúa ubicándose en un rango de entre 2% y 2,5% mensual.

El dato oficial del IPC de abril será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante mayo.