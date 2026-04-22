El presidente comunal de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti, mantuvo una reunión en la ciudad de Santa Fe con el subsecretario de Planificación Estratégica de la provincia, Marcelo Mantaras, con el objetivo de avanzar en los últimos trámites vinculados a la finalización de la obra de adoquinado de la Avenida San Martín.

Durante el encuentro, ambos funcionarios repasaron el estado actual de los trabajos y las gestiones necesarias para concretar la etapa final de una intervención considerada clave para la infraestructura urbana de la localidad.

La obra, esperada desde hace tiempo por los vecinos, busca mejorar la circulación vehicular y ordenar uno de los corredores más importantes del casco urbano. Además, el proyecto apunta a generar un impacto positivo en el entorno urbano, aportando mayor accesibilidad y mejores condiciones de transitabilidad.

Tras la reunión, Vincenti destacó la importancia del trabajo conjunto con el gobierno provincial para concretar la obra. Según indicó, la Avenida San Martín representa una arteria central para la conectividad de Sancti Spiritu y su finalización permitirá mejorar la movilidad diaria de los vecinos.

Por su parte, Mantaras ratificó el acompañamiento del gobierno de Santa Fe a las iniciativas que promueven el desarrollo de las localidades del interior provincial.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, los trabajos se encuentran en su etapa final y se espera que la obra quede concluida en los próximos meses.