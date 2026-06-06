Chile ratifica su apuesta por fortalecer la relación con Argentina

El nuevo embajador de Chile en Argentina destacó la cooperación bilateral y el trabajo conjunto en áreas estratégicas.
 
Política 06/06/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

Chile busca profundizar los lazos con Argentina

El embajador Gonzalo Uriarte Herrera participó de una recepción en Buenos Aires donde se destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países.

El nuevo embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, fue recibido en una ceremonia de bienvenida que reunió a representantes diplomáticos, funcionarios, empresarios y referentes de distintos sectores institucionales.

Durante el encuentro, se remarcó el valor histórico de la relación entre Argentina y Chile, en un contexto marcado por el acercamiento político entre los gobiernos de ambos países. Los participantes coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales y ampliar los espacios de cooperación.

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Entre los temas destacados se mencionaron el comercio, la conectividad, la integración regional y los desafíos vinculados al desarrollo económico. Además, se subrayó la importancia de mantener una agenda común frente a un escenario internacional complejo.

La recepción se realizó en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires y contó con la presencia de embajadores acreditados, representantes de organizaciones civiles y autoridades de distintos ámbitos. Durante los discursos se destacó también la proximidad de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile.

La llegada de Uriarte Herrera al país se produjo en abril y forma parte de una nueva etapa en la relación bilateral. En sus primeras actividades oficiales, el diplomático ya mantuvo reuniones con autoridades argentinas para avanzar en temas de interés compartido.

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