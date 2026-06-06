EE.UU. alerta por presunto espionaje israelí en negociaciones con Irán

Informes de inteligencia estadounidenses advierten sobre un aumento de las actividades de espionaje atribuidas a Israel, en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Irán.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó al nivel más alto la evaluación de amenaza de contrainteligencia vinculada a Israel, según informes internos que generaron preocupación en Washington. La decisión surge en un contexto de negociaciones diplomáticas con Irán y de una creciente inquietud por posibles operaciones de espionaje dirigidas contra funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con reportes de inteligencia, las agencias israelíes habrían intensificado sus esfuerzos para obtener información sobre las posiciones de Estados Unidos en las conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz con Irán. Entre los posibles objetivos mencionados figuran el enviado especial Steve Witkoff, el funcionario del Pentágono Elbridge Colby y otros asesores de alto nivel.

Aunque Estados Unidos e Israel mantienen una estrecha cooperación en materia de defensa e inteligencia, funcionarios norteamericanos consideran que algunas acciones recientes habrían excedido los límites habituales de intercambio y vigilancia entre aliados.

Los informes también señalan que el nivel de amenaza atribuido a Israel pasó de "alto" a "crítico", una categoría poco frecuente para un país considerado socio estratégico de Washington. Según las evaluaciones, existirían antecedentes de intentos de instalación de dispositivos de escucha y otras operaciones de recopilación de información dirigidas a dependencias gubernamentales estadounidenses.

La situación se produce mientras ambos países continúan coordinando acciones militares y de seguridad en Medio Oriente. Sin embargo, las diferencias sobre la estrategia hacia Irán comenzaron a profundizarse en los últimos meses. Mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa negociaciones para alcanzar compromisos diplomáticos, el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantiene una postura más orientada a debilitar la capacidad política y militar iraní.

En este marco, el Pentágono analiza posibles medidas adicionales para reforzar la protección de información sensible y revisar los protocolos de intercambio de datos con funcionarios israelíes.

Según trascendió, la preocupación también alcanza al uso de dispositivos personales por parte de algunos funcionarios estadounidenses, una práctica que los especialistas consideran especialmente vulnerable frente a operaciones de inteligencia extranjeras.