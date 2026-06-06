El presidente del Banco Central participará de una reunión internacional en Shanghai y aprovechará la visita para dialogar sobre la extensión del acuerdo financiero con China.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, viajará la próxima semana a China con el objetivo de participar de un encuentro organizado por el Banco Internacional de Pagos (BIS) y mantener reuniones con funcionarios del país asiático para abordar la renovación del swap de monedas vigente entre ambas naciones.

El acuerdo, que fue firmado por primera vez en 2009 y renovado en varias oportunidades, vence el próximo 6 de agosto. Desde el Gobierno nacional esperan extenderlo por otros tres años en condiciones similares a las actuales.

Antes de su viaje, Bausili había señalado que existe un diálogo fluido con las autoridades chinas y que, hasta el momento, no hubo planteos para modificar el esquema vigente. Según explicó, la intención oficial es mantener la estabilidad de una herramienta que consideran clave para la relación financiera bilateral.

Actualmente, el swap contempla un acceso de hasta 130.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 20.000 millones de dólares. Durante los últimos años, parte de esos fondos fueron utilizados para afrontar pagos de importaciones y compromisos externos sin recurrir a las reservas internacionales.

De acuerdo con el último balance del Banco Central, gran parte de los recursos utilizados ya fueron devueltos y restaba cancelar alrededor de 675 millones de dólares al inicio de 2026, con un esquema de pagos progresivos durante el año.

En este marco, la renovación del acuerdo adquiere relevancia para la estrategia financiera argentina, especialmente en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer las reservas y sostener fuentes alternativas de financiamiento.

Cómo funciona el swap con China

El mecanismo consiste en un intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países. Cada entidad deposita el equivalente en su moneda local en cuentas recíprocas, permitiendo acceder a liquidez cuando sea necesario.

Mientras los fondos no sean utilizados, las cuentas no generan intereses. Una vez finalizada cada operación, ambas partes restituyen los montos originalmente intercambiados según las condiciones establecidas en el acuerdo.

El entendimiento vigente fue renovado en 2023 y su continuidad será uno de los principales temas que Bausili buscará resolver durante su visita a Shanghai.