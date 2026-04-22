El Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Fe resolvió destituir al juez de Primera Instancia de Distrito N.º 5 del fuero de Familia, Fabio Della Siega, tras un proceso en el que se analizaron diversas irregularidades en su desempeño. La decisión fue adoptada por siete votos contra cuatro.

El juicio político fue impulsado por el procurador general de la Corte Suprema de Justicia provincial, Jorge Barraguirre, a partir de una denuncia presentada en marzo de 2023 por la Asociación Red Viva Litoral.

Durante el proceso, Barraguirre sostuvo que el magistrado incurrió en “gravísimos errores” y en una “ignorancia manifiesta del derecho”, además de actuar sin perspectiva de género en distintas resoluciones judiciales.

Entre los puntos señalados durante la audiencia se mencionó el uso de estereotipos en las sentencias. Según la acusación, el juez realizaba juicios de valor sobre la conducta de las madres —calificándolas como “buenas” o “malas”— en lugar de aplicar criterios jurídicos adecuados.

Además, se le reprochó haber convocado audiencias conciliatorias en expedientes donde existían denuncias reiteradas de violencia de género, una práctica considerada incompatible con los estándares internacionales de protección a las víctimas.

Otro de los cargos analizados fue la delegación indebida de funciones. De acuerdo con lo expuesto ante el Tribunal, el magistrado delegaba de manera sistemática la elaboración de sentencias, incluso en causas complejas o sensibles, en secretarios y empleados del juzgado.

La acusación también incluyó denuncias por abuso de poder y maltrato verbal hacia trabajadores del juzgado. Tras evaluar los distintos elementos presentados durante el proceso, el Tribunal resolvió finalmente remover al juez de su cargo.