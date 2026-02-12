Luego de la media sanción en la Cámara alta, la ministra de Seguridad y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, dejó en claro cuál será la postura del oficialismo en la próxima etapa del debate legislativo.



“La ley ya está, es esta”, sostuvo en declaraciones radiales, al anticipar que el Gobierno no aceptará modificaciones sustanciales cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados. En ese marco, remarcó que el Senado conserva la última palabra en el trámite parlamentario y advirtió que, si la Cámara baja introduce cambios de fondo, el oficialismo insistirá con el texto aprobado.

La reforma obtuvo 42 votos afirmativos en el Senado, un número que, según explicó la funcionaria, le dio margen al Gobierno para sostener su propuesta incluso frente a disidencias parciales en algunos artículos. “Eso estaba medido y acordado”, señaló, en referencia a los legisladores que no acompañaron todos los puntos.



Bullrich defendió el “corazón” del proyecto, que —según indicó— se mantiene intacto. El eje central es la modificación del sistema de negociación colectiva, priorizando acuerdos por empresa y por territorio. En ese sentido, afirmó que el nuevo esquema “horizontaliza y federaliza” las negociaciones laborales, al otorgar mayor peso a convenios empresariales por sobre los regionales o nacionales.

Al mismo tiempo, aseguró que no se alteró el régimen tradicional de indemnización por despido, que continuará estableciendo un año por cada año trabajado. “Es una tradición en la Argentina”, subrayó.

Entre las novedades, mencionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a dar previsibilidad a las empresas ante contingencias y pasivos laborales. Además, destacó la incorporación del banco de horas y el salario dinámico como herramientas para modernizar el sistema.

Respecto del rol de la CGT, la ministra indicó que la central sindical participó de las reuniones y realizó propuestas, aunque no acompañó el proyecto. Según explicó, el Gobierno incorporó algunas iniciativas consideradas razonables y aseguró que no se modificó el financiamiento de las obras sociales sindicales.

De cara al tratamiento en Diputados, el oficialismo busca acelerar los tiempos. El objetivo político, según adelantó Bullrich, es que la ley quede definitivamente sancionada antes del 1° de mayo.