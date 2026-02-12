La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas opositoras y defendió el proyecto de modernización laboral que impulsa el oficialismo.

Durante su intervención, la legisladora consideró que el esquema vigente responde a una “legislación obsoleta” que mantiene al país “anclado en el pasado”. En ese sentido, sostuvo que la transformación del mercado laboral es clave para generar crecimiento económico.

Para Bullrich, el desarrollo no pasa por ampliar la estructura estatal, sino por fortalecer al sector privado. “Queremos empleo privado para la libertad de la gente”, afirmó, al tiempo que vinculó la creación de puestos de trabajo con una reducción generalizada de impuestos.

Además, remarcó que la reforma no apunta a quitar derechos, sino a extenderlos a quienes hoy se desempeñan en la informalidad. Según explicó, la iniciativa busca que la contratación deje de representar un riesgo económico para las empresas y se convierta en una herramienta de expansión productiva.

En este marco, la senadora planteó que la ley forma parte de un paquete más amplio de reformas que podrían generar un “impulso” inmediato en la economía. También convocó a las provincias a avanzar en acuerdos que permitan aliviar la carga tributaria.

“Estamos trabajando para generar empleo que le permita tener a ese trabajador esos derechos que le han sido negados”, concluyó, en referencia a los millones de argentinos que hoy no cuentan con empleo registrado.