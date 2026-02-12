La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a respaldar la reforma laboral que esta semana obtuvo media sanción en el Senado y sostuvo que la iniciativa no implica la pérdida de puestos de trabajo ni el cierre de empresas.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora afirmó que el proyecto busca actualizar el sistema vigente y facilitar la generación de empleo formal. “Es una ley muy buena”, remarcó, en referencia a la norma impulsada por el oficialismo.

Según explicó, la propuesta apunta a modificar aspectos de la legislación actual con el objetivo de promover la contratación y brindar mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores. En este marco, defendió la iniciativa frente a las críticas de la oposición, que advierte sobre un posible impacto negativo en derechos laborales.

El proyecto fue aprobado en la Cámara alta y ahora deberá ser tratado en Diputados, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley. El debate promete continuar en las próximas semanas con nuevos cruces políticos en el Congreso.