El ex presidente Mauricio Macri reapareció en redes sociales para pronunciarse sobre la media sanción que el Senado otorgó al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.



A través de un mensaje publicado en X, el ex mandatario celebró el resultado de la votación y sostuvo que se trata de “un paso adelante en la dirección correcta”, luego de años de debate en torno a cambios estructurales en las leyes de trabajo.

“Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta. El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos”, expresó.

En esa misma línea, consideró que la aprobación en la Cámara alta es apenas una etapa dentro de un proceso más amplio. Según planteó, será necesario avanzar con nuevas reformas que modernicen la normativa laboral y la adapten a las demandas actuales, con especial foco en las oportunidades para los jóvenes.

La iniciativa fue aprobada en la madrugada del jueves por 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones. Ahora el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.