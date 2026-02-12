Tras la aprobación en el Senado, el Gobierno nacional celebró la media sanción del proyecto de reforma laboral y lo definió como un cambio estructural para el sistema de empleo en el país. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se aseguró que la iniciativa apunta a actualizar normas que, según el Ejecutivo, quedaron desfasadas frente a los cambios económicos y tecnológicos.



Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma permitirá reducir la litigiosidad laboral, simplificar procesos administrativos y brindar mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores. “La Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin”, señalaron en el texto oficial.

El presidente Javier Milei también se expresó en sus redes sociales y calificó la votación como “histórica”. Además, agradeció el acompañamiento de los bloques dialoguistas en la Cámara Alta, al considerar que interpretaron el mandato surgido de las urnas.

La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en el Senado de la Nación Argentina. El oficialismo contó con el respaldo de la UCR, el PRO y legisladores que responden a distintos gobernadores. En cambio, el bloque peronista votó en contra del proyecto.

Con este paso legislativo, el texto será ahora debatido en la Cámara de Diputados durante el período de sesiones extraordinarias. El Gobierno confía en lograr la sanción definitiva y avanzar con la implementación de los cambios propuestos.