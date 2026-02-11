El Gobierno nacional reaccionó con firmeza luego de los incidentes registrados este miércoles en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la protesta contra la reforma laboral que se debatía en el Senado.



A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei calificó a los manifestantes como “delincuentes organizados” y sostuvo que “del otro lado tenemos esto”, en referencia a las imágenes de los disturbios difundidas durante la jornada.



La movilización coincidió con el tratamiento legislativo del proyecto de reforma laboral, una iniciativa que generó rechazo en sectores del peronismo y en organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA. Durante la tarde, grupos identificados con espacios de izquierda derribaron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad y se produjeron enfrentamientos en la zona.



En la misma línea, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que “por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí” y aseguró que “se les acabó la joda”. Además, señaló que los protagonistas de los disturbios “no son defensores de los trabajadores”.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, expresó que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”, y remarcó que el debate debe darse en el ámbito parlamentario.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a modernizar el régimen laboral y reducir la litigiosidad, mientras que los sectores opositores advierten que implicaría una pérdida de derechos para los trabajadores. En este contexto, el clima político se mantiene tenso mientras el proyecto avanza en el Congreso.