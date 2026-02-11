El regreso de Ronald Araujo al primer equipo del FC Barcelona no fue uno más. Después de estar ausente desde fines de noviembre por un cuadro vinculado a su salud mental, el defensor uruguayo volvió la semana pasada y marcó un gol en la victoria frente a Albacete Balompié por la Copa del Rey.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, lo que impactó fueron sus palabras. En diálogo con el diario Mundo Deportivo, el capitán azulgrana explicó que atravesó un proceso complejo que se extendió durante más de un año.

“Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así”, reconoció. Según relató, durante mucho tiempo intentó seguir adelante por inercia, convencido de que debía mostrarse fuerte. Pero en un momento entendió que algo no estaba bien, no solo en el plano futbolístico, sino también en lo personal y familiar.

En ese contexto, tomó una decisión clave: pedir ayuda. “Soy de los que se guarda todo, pero hay profesionales que te pueden dar herramientas para manejar ciertas situaciones”, expresó. El respaldo del club y de su entorno fue determinante para iniciar el tratamiento y tomarse una pausa.

Además, remarcó que el hecho de ser futbolista no lo exime de atravesar dificultades emocionales. “No todo es dinero, no todo es fama. Somos personas, con sentimientos. También sufrimos por lo que pasa dentro de la cancha”, sostuvo.

Araujo estuvo ausente en seis partidos de LaLiga durante ese período. Con el paso del tiempo y el acompañamiento adecuado, aseguró que logró recuperar estabilidad. “Sentí que ya pasó lo peor. Hoy me siento una persona totalmente diferente”, afirmó.

Su testimonio abrió un nuevo debate sobre la importancia de la salud mental en el deporte profesional. En un ámbito de alta exigencia y exposición constante, el mensaje del capitán del Barcelona fue claro: reconocer el problema y buscar apoyo puede marcar la diferencia.