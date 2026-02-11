La derrota ante Vélez en Liniers dejó a Claudio Úbeda en una situación comprometida al frente de Boca. Más allá del resultado, lo que volvió a encender las alarmas fue el rendimiento del equipo como visitante, una tendencia que se repite desde hace tiempo y que alimenta el malestar de los hinchas.

En este contexto, no solo se discuten los puntos perdidos sino también las formas. El equipo mostró escasa reacción, dificultades para asumir el protagonismo y decisiones tácticas que no lograron modificar el desarrollo de los partidos. La imagen ofrecida en Liniers fue similar a la de otras presentaciones fuera de la Bombonera, donde Boca evidenció falta de intensidad y poca claridad en el juego.

La seguidilla positiva con la que cerró 2025 había generado expectativas. Ya como entrenador principal tras la salida de Miguel Ángel Russo, Úbeda logró la clasificación a la Copa Libertadores y un triunfo resonante ante River. Sin embargo, el inicio de 2026 expuso nuevamente limitaciones en el funcionamiento y el crédito comenzó a agotarse.

Uno de los episodios que marcó un punto de inflexión fue la decisión de reemplazar a Exequiel Zeballos ante Racing, cuando era uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. La reacción de la Bombonera fue inmediata y dejó en evidencia el clima tenso que se vive alrededor del cuerpo técnico.

Por otro lado, la planificación deportiva también quedó bajo análisis. El mercado de pases se movió con demora y el plantel no terminó de reforzarse en puestos clave. Además, varios juveniles que no habían tenido protagonismo en la pretemporada debieron ingresar en momentos adversos debido a lesiones.

En este marco, el presidente Juan Román Riquelme deberá evaluar los pasos a seguir. El entrenador comenzó la temporada con un contrato vigente hasta junio, firmado originalmente como ayudante de campo, lo que deja su continuidad sujeta a los resultados inmediatos.

Boca tendrá ahora tres compromisos consecutivos en la Bombonera por el Torneo Apertura, un escenario que podría darle margen para recomponerse. Sin embargo, en abril comenzará la participación en la Copa Libertadores, el gran objetivo institucional tras dos años sin disputar el certamen.

El margen de error es cada vez menor. Con el calendario en marcha y las exigencias propias de la historia del club, el futuro de Úbeda dependerá de una reacción rápida y contundente dentro del campo de juego.