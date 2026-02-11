Tottenham Hotspur tomó la decisión de finalizar el ciclo de Thomas Frank como director técnico, a pocos días del Derby del Norte de Londres frente a Arsenal. La determinación fue confirmada por el propio club a través de sus canales oficiales, luego de una serie de resultados adversos que dejaron al equipo en una posición comprometida en la tabla.

En el comunicado, la institución explicó que el entrenador había sido contratado en junio de 2025 con la intención de construir un proyecto a mediano plazo. Sin embargo, los rendimientos y la falta de resultados positivos llevaron a la dirigencia a considerar necesario un cambio en este tramo de la temporada.

El equipo londinense marcha 16° en la Premier League y cerrará la fecha 26 a solo cinco puntos de la zona de descenso. Además, todavía no logró victorias en lo que va de 2026. Este martes cayó 2-1 como local ante Newcastle United, en un partido que profundizó el malestar de los hinchas.

Durante ese encuentro en el Tottenham Hotspur Stadium, los simpatizantes corearon el nombre de Mauricio Pochettino, exentrenador del club, y manifestaron su descontento con la actualidad del equipo. Incluso, antes de conocerse la decisión oficial, Frank había asegurado en conferencia que estaba convencido de seguir en el cargo para el clásico del 22 de febrero.

En su ciclo, el danés dirigió 38 partidos oficiales: sumó 13 victorias, 11 empates y 14 derrotas. Mientras que en el plano internacional logró avanzar a los octavos de final de la Champions League tras terminar cuarto en la fase liga, en las competiciones domésticas sufrió eliminaciones tempranas en la Copa de la Liga y la FA Cup.

Por el momento, la dirigencia no definió quién asumirá como reemplazante. Todo indica que habrá un interinato para afrontar el próximo compromiso ante Arsenal, mientras el club evalúa las alternativas disponibles en el mercado.