El Argentina Open vive horas de expectativa y el foco está puesto en un nombre propio: Joao Fonseca. El joven brasileño, actual campeón del torneo, volvió a Buenos Aires con la misión de defender los 250 puntos obtenidos en 2025 y, antes incluso de debutar, ya es protagonista absoluto fuera de la cancha.

Durante su entrenamiento en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, compartido con el argentino Sebastián Báez, el clima fue creciendo con el correr de los minutos. Lo que comenzó como un puñado de voces alentando se transformó en un cántico constante que bajó desde distintos sectores del predio. “¡Joao Fonseca!”, se escuchó durante casi una hora, en una escena poco habitual para un tenista extranjero en suelo argentino.

A la salida del court, la imagen fue aún más elocuente. Niños, jóvenes y adultos aguardaron detrás de las vallas para conseguir una foto o una firma del número 33 del ranking ATP. Fonseca respondió con serenidad, agradeció en español y dedicó varios minutos a saludar a los fanáticos, aunque en un momento debió pedir calma ante el entusiasmo desbordado.

Desde la organización reconocen que el fenómeno creció en comparación al año pasado. Si bien en 2025 ya había despertado interés, esta edición muestra un salto en popularidad. Incluso algunos trabajadores del torneo destacaron que ni en visitas anteriores de figuras como Carlos Alcaraz se vivió un fervor similar.

El respaldo brasileño también se hizo sentir en otras canchas del complejo, con banderas y cánticos en apoyo a los representantes de su país. En ese contexto, Fonseca parece jugar prácticamente de local en Palermo.

En conferencia de prensa, el joven de 19 años se mostró confiado: aseguró estar “al 100% físicamente” y con la expectativa de repetir el título. Su estreno será este miércoles en octavos de final frente al chileno Alejandro Tabilo, en el primer turno de la jornada.

Mientras tanto, la “Fiebre Fonseca” ya se instaló en Buenos Aires y promete acompañarlo en cada punto del torneo.