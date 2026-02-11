La dura derrota de River Plate ante Tigre en el estadio Monumental volvió a poner en el centro de la escena a Marcelo Gallardo. El 1-4 no solo significó la pérdida del invicto en el Torneo Apertura, sino que dejó al descubierto problemas estructurales que el equipo arrastra desde el tramo final de 2025.

El clima en Núñez fue elocuente. Los silbidos y los cánticos marcaron el malestar de una parte importante del público, que todavía tiene presente un año pasado con nueve derrotas en los últimos 13 partidos y la eliminación temprana en la Copa Libertadores. Aunque el entrenador intentó dar vuelta la página, la memoria reciente pesa y condiciona el presente.

En este marco, el segundo ciclo del Muñeco atraviesa su momento más delicado. La dirigencia decidió sostenerlo cuando el vínculo parecía agotado, en un contexto político interno y con una fuerte inversión en el mercado de pases. Sin embargo, los resultados no acompañaron y el equipo sigue mostrando dificultades: falta de gol, poca presencia de juveniles y decisiones tácticas que generan debate.

Más allá del respaldo simbólico que conserva por los títulos obtenidos en su primera etapa, el margen de error se redujo considerablemente. La frase que alguna vez popularizó Alfio “Coco” Basile —“si no ganamos, marchamos”— vuelve a resonar en el mundo riverplatense como una advertencia.

El calendario inmediato tampoco ofrece respiro. River visitará a Argentinos Juniors en La Paternal y luego a Vélez Sarsfield en Liniers, además de su debut en la Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar en San Luis. Recién el 26 de febrero volverá a presentarse ante su gente, cuando reciba a Banfield.

En definitiva, el futuro inmediato del entrenador dependerá de los resultados. Una reacción convincente podría encaminar el proyecto; una nueva frustración, en cambio, podría acelerar decisiones que hasta hace poco parecían impensadas. En River, la historia reciente ya no alcanza: ahora la exigencia vuelve a ser el presente.