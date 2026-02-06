El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó este viernes una asamblea con alrededor de 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde se resolvió iniciar un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales.



Del encuentro participaron también el secretario gremial Marcelo Aparicio, el cuerpo de delegados y operarios del establecimiento. Entre los principales pedidos se destacan la efectivización de personal contratado, mejoras en el presentismo y la incorporación de trabajadores en el turno nocturno, según indicaron fuentes gremiales.

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que haya una solución”, afirmó Moyano durante la asamblea, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar hacia condiciones de trabajo dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.

En este marco, el dirigente sindical cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, fecha en la que el proyecto será tratado en el Congreso. “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, expresó.