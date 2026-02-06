La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que compra parte de su vestimenta en Estados Unidos, en sintonía con las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había generado polémica al referirse a los precios de la ropa en el país.

En declaraciones a la prensa, Bullrich explicó que suele adquirir prendas en el exterior debido a la diferencia de costos y aseguró que esa práctica es habitual entre muchos argentinos que viajan o compran de manera online. En ese marco, detalló cuánto pagó por uno de sus trajes en Estados Unidos, cifra que reavivó el debate sobre el valor de la indumentaria en el mercado local.

Además, la legisladora sostuvo que la discusión pone en evidencia problemas estructurales de la economía argentina, vinculados a los impuestos, los costos de producción y la cadena de comercialización. Según indicó, estas variables terminan impactando de manera directa en los precios finales que pagan los consumidores.

Las declaraciones se suman a una controversia que volvió a instalarse en la agenda pública y política, con cruces entre oficialismo y oposición sobre el rol del Estado, la carga impositiva y el acceso a bienes básicos como la ropa.