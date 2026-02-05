El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que la reforma laboral impulsada por el Gobierno no implica la quita de “ningún derecho esencial” para los trabajadores y cuestionó la posibilidad de un paro nacional convocado por la CGT.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante una entrevista en el programa Esta Mañana, que se emite por Radio Rivadavia, donde el funcionario defendió los principales lineamientos de la iniciativa oficial y buscó llevar tranquilidad al sector laboral.

Según explicó Cordero, la reforma apunta a modernizar el sistema de trabajo y generar mayor previsibilidad, sin afectar derechos adquiridos. En ese marco, remarcó que se mantienen las garantías básicas previstas por la legislación vigente.

Por otro lado, el secretario se refirió a la relación con la central sindical y señaló que un eventual paro general “no sería visto con buenos ojos por la sociedad”, en un contexto económico y social que requiere diálogo y consensos.

En paralelo, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto ferroviario, lo que permitió que los servicios de trenes funcionen con normalidad durante la jornada.