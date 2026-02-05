A menos de una semana del tratamiento en el Senado, el Gobierno nacional avanza con una estrategia legislativa rígida para impulsar la reforma laboral, que podría convertirse en ley recién en marzo, ya dentro del período de sesiones ordinarias del Congreso.

En el interior del Poder Ejecutivo conviven distintas posturas, pero en las últimas horas ganó terreno la idea de no aceptar modificaciones, especialmente sobre el capítulo fiscal. En ese punto, el oficialismo se muestra inflexible ante los reclamos de varias provincias que solicitan compensaciones por la caída de recaudación que implicaría la baja del impuesto a las Ganancias.

Esta posición fue ratificada durante una reciente reunión de la mesa política libertaria en la Casa Rosada, encabezada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien aseguró contar con los votos necesarios para lograr la media sanción del proyecto.

Del encuentro participaron, entre otros, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

Según trascendió, la definición interna es clara: “O se aprueba el proyecto tal como está, o no sale”. Sin embargo, durante las negociaciones con bloques aliados, Bullrich había dejado abierta la posibilidad de realizar ajustes, especialmente en el tema Ganancias, compromiso que aún genera expectativas en algunas provincias.

Desde distintos distritos confían en que habrá cambios de último momento, incluso durante el debate en el recinto. “Hasta que no se vote, todo puede pasar”, señalaron fuentes cercanas a gobernadores del interior y de la Patagonia.

De concretarse modificaciones, podrían darse tanto en el Senado como luego en Diputados, donde el tratamiento se proyecta para la primera semana de marzo. En el oficialismo admiten que los tiempos de las sesiones extraordinarias son ajustados, sumado a los feriados de Carnaval y otros temas en agenda, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En paralelo, el Gobierno busca recomponer puentes con sectores aliados. En ese marco, Santilli mantuvo un encuentro con Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, con el objetivo de fortalecer el respaldo en Diputados.

Desde ambos espacios coincidieron en la necesidad de avanzar con la reforma laboral como herramienta para fomentar el empleo formal y modernizar el mercado de trabajo, aunque el escenario legislativo sigue siendo incierto.