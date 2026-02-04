Un agente de la Policía Federal Argentina se esposó este miércoles a las rejas de la Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de un reclamo salarial.



Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, se trata del cabo Miguel Montiel, quien se presentó en el lugar uniformado, portando su arma reglamentaria y una pancarta en la que denunciaba presuntos hechos de corrupción en la Superintendencia de Transporte.

Tras la protesta, se montó un cordón de seguridad en la zona para preservar el orden y permitir la intervención de los equipos correspondientes. Momentos después, Montiel fue asistido por personal de salud y trasladado a un centro hospitalario para su evaluación.

El episodio generó preocupación entre transeúntes y turistas que se encontraban en el lugar, en una jornada de alta circulación frente a la sede del Poder Ejecutivo. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de las autoridades sobre el reclamo ni sobre el estado de salud del efectivo.