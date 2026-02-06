La sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), ubicada en la calle Azopardo, será este viernes desde las 11 el escenario de una reunión clave para el futuro inmediato del conflicto sindical. El Consejo Directivo fue convocado de urgencia para definir la estrategia frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

Según trascendió, el debate interno expone diferencias marcadas dentro de la central obrera. Por un lado, el sector denominado dialoguista —integrado por los llamados “Gordos” e “Independientes”— viene apostando a la negociación política con gobernadores y senadores. Entre sus referentes se encuentran Héctor Daer y Gerardo Martínez, quienes impulsan modificaciones al proyecto para morigerar su impacto sobre los derechos colectivos.

En contraposición, el ala más combativa, encabezada por Pablo Moyano y acompañada por gremios del transporte y las dos CTA, reclama avanzar de manera inmediata con un paro nacional. Para este sector, la discusión parlamentaria no alcanza para frenar lo que consideran un retroceso en conquistas históricas del movimiento obrero.

La posibilidad de una medida de fuerza durante el debate legislativo tiene antecedentes en la historia reciente. En 2000, durante el tratamiento de la llamada “Ley Banelco”, y en 2017, tras la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, la presión sindical y la movilización social fueron determinantes para frenar proyectos de reforma laboral. Más recientemente, en enero de 2024, la CGT ya había convocado a un paro nacional a pocas semanas del inicio de la gestión actual.

La decisión que adopte el Consejo Directivo estará condicionada, en gran medida, por el escenario político en la Cámara Alta y la postura de los senadores provinciales. La falta de una posición unificada entre los gobernadores peronistas suma incertidumbre al margen de negociación.

En este marco, la definición de este viernes marcará si la CGT sostiene su rol de interlocutor político o si opta por endurecer su postura y colocarse al frente de la resistencia social contra las reformas impulsadas por el oficialismo.